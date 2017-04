Pizzabote baut Unfall – aber zum Glück liefert auch die Polizei aus

Jeder Pizzabote weiß: Der Job ist meist ein Wettlauf gegen die Zeit. Soll die Pizza noch heiß sein und schmecken, wenn sie beim Kunden ausgeliefert wird, muss die Lieferung schnell gehen.

In Baden-Württemberg bei Gaggenau hatte es in der Nacht zum Samstag ein Pizzabote offenbar so eilig, dass er an einer Kreuzung einem anderen Wagen die Vorfahrt nahm. Ein Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden war die Folge. Schwer verletzt kamen sowohl der Pizzabote als auch der Fahrer des anderen Wagens, ein Arzneimittelkurier, ins Krankenhaus.

Eine schlimme Geschichte, der ausgerechnet die herbeigerufene Polizei noch eine positive Wendung gab: Zwar waren die zwei in den Unfall verwickelten Fahrzeuge, ein Ampelmast und eine Straßenlaterne stark beschädigt, inklusive blank liegender Kabel. Aber die Pizza war nach dem nächtlichen Crash – zumindest nach Meinung der Polizeibeamten - noch ganz in Ordnung. In allerbestem Amtsdeutsch werden die Teigwaren in der Polizeimeldung als "durchgeschüttelt, aber noch zum Verzehr geeignet" beschrieben.



Nach dem Unfall wurde die Pizza doch noch ausgeliefert



Der Hunger der Pizza-Besteller konnte gestillt werden, schreibt der Verfasser der Meldung nicht ohne Stolz. Ein Sprecher der Polizei in Offenburg ergänzte: "Die Pizzen waren noch heiß und das Ziel nur wenige Meter entfernt. Da haben wir sie einfach bis an die Tür gebracht." Nicht bekannt ist, wie lange die Pizza-Besteller auf ihr Essen warten mussten. Wahrscheinlich war der Wettlauf gegen die Zeit in diesem Fall nicht so ganz erfolgreich.