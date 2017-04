Beim Betrachten dieser Bilder braucht man etwas Zeit, bis man begreift, dass hier irgendwas nicht stimmt. Im Hafen von Gdynia in Polen liegt ein Frachtschiff auf der Seite. Zuvor war ein Ladekran auf das norwegische Schiff gekracht und hatte es fast zum Sinken gebracht. Der Unfall lief aber glimpflich ab, sagte dieser Feuerwehrsprecher: "Wir haben die Bestätigung dafür, dass es keine Opfer gibt. Alle Leute an Bord konnten in Sicherheit gebracht werden, bevor die Feuerwehr vor Ort war. Die Feuerwehrleute haben das Schiff gesichert und eine Barriere gebaut, um zu verhindern, das ein Leck entsteht." Es war zunächst unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Untersuchungen laufen.