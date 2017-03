Polizei Buxtehude fahndet nach Bushido-Zwilling - und der Rapper bedankt sich

Ist Rapper Bushido straffällig geworden? Die Polizei in Buxtehude zumindest sucht mit einem Phantombild nach dem Berliner. Oder doch nicht?

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizeiinspektion Stade die Täterbeschreibung eines mutmaßlichen Räubers. Er soll am 19. März mit einem zweiten unbekannten Täter eine 33-jährige Frau in Buxtehude ausgeraubt haben. In der Pressemitteilung wird der Mann als sportlich schlank mit südländischem Erscheinungsbild und kräftigem Vollbart beschrieben. Ein dazugehöriges Phantombild sollte helfen, die Erinnerung möglicher Zeugen zu wecken. Viele Betrachter fühlen sich beim Betrachten der Zeichnung jedoch vor allem an Bushido erinnert.

Foto des Rappers bearbeitet?

Der "BILDblog" stellte die verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem 38-Jährigen und dem Fahnungsbild zuerst fest und lieferte gleich auch eine Erklärung mit, wie mit einfachen Bildbearbeitungsmethoden aus einem Foto des Rappers womöglich die Phantomzeichung des Buxtehuder Täters entstanden sein könnte. Dass Bushido tatsächlich an dem Überfall beteiligt war, ist jedoch unwahrscheinlich. Die Polizei fahndet nach einem deutlich jüngeren Mann, der außerdem mindestens 10 Zentimeter größer sein soll als der Rapper. Der Sprecher der Stader Polizeiinspektion sicherte dem "Tageblatt" gegenüber zu, dass es sich um eine "zufällige Ähnlichkeit" handelt. Ein professioneller Zeichner des Landeskriminalamtes habe das Bild mithilfe der Angaben des Opfers erstellt.

Bushido bedankt sich

Bushido muss also keine Ermittlungen gegen sich in diesem Fall befürchten. Er nahm den Vorfall mit Humor und bedankte sich via Instagram bei der Polizei Buxtehude für den modischen Rat. Er wolle in Zukunft, nach Vorbild der Phantomzeichnung, auch ein rotes Cap tragen.

Danke an die Polizei in Buxtehude für den Style Tipp! Werde mit wahrscheinlich ein rotes Cap demnächst zulegen! Ein Beitrag geteilt von Bushido (@bush1do) am 30. Mär 2017 um 4:36 Uhr

Hinweise auf den wahren Täter haben die Ermittler nach Informationen des NDR noch nicht erhalten.