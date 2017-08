Polizei fasst mutmaßlichen Barcelona-Attentäter

Der Hauptverdächtige des Anschlags von Barcelona ist Medienangaben zufolge gefasst worden. Younes Abouyaaqoub sei westlich von Barcelona, in Sant Sadurni de Noya, festgenommen worden. Die Polizei bestätigte die Festnahme zunächst nicht. Sie erklärte aber, bei einem "Vorfall" in Subirats, westlich von Barcelona, sei eine Person getötet worden, die offenbar einen Sprengstoffgürtel getragen habe. Details nannte sie zunächst nicht. Die Suche nach dem Barcelona-Attentäter, einem 22-jährigen Marokkaner, war auf europäische Staaten ausgeweitet worden. Abouyaaqoub soll mit einem Lastwagen in Barcelona Passanten überfahren und dabei 13 Menschen getötet haben. Insgesamt kamen bei den islamistischen Anschlägen in Spanien 15 Menschen ums Leben.