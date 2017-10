Polizei: "Der Haupttäter ist tot. Er wurde identifiziert. Er wohnt in der Stadt."

Nach der Schießerei in Las Vegas ist die Zahl der Opfer gestiegen. Nach Polizeiangaben gibt es Dutzende Tote. Über 200 Menschen wurden verletzt, wie ein Vertreter der Polizei von Las Vegas am Montag mitteilte. "Die Ermittlungen dauern an. Aber wir sind zuversichtlich, dass der Haupttäter in dieser Sache tot ist und keine Gefahr mehr darstellt." Er sei in einem oberen Stockwerk des Hotels Mandalay Bay niedergestreckt worden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. "Er wurde identifiziert. Er wohnt in der Stadt. Ich werde seinen Namen jetzt noch nicht bekanntgeben. Wir suchen noch nach einer Gefährtin, die mit ihm unterwegs war." Der Angriff ereignete sich laut Zeugen, die in sozialen Medien darüber berichteten, bei einem Countrymusic-Festival auf der Vergnügungsmeile von Las Vegas. Die Stadt ist vor allem wegen ihrer Glücksspiel-Casinos ein Magnet für Touristen aus dem In- und Ausland.