Zu freundlich: Polizeihund muss Ausbildung abbrechen

"Wenn es nach seinem Familien-Stammbaum geht, wird Gavel in 16 Monaten als stolzes Mitglied der Hundeeinheit von Queensland Kriminelle verfolgen und fangen": Aus der Hoffnung, die die australische Polizei im letzten Jahr via Pressemitteilung verkündete, ist nichts geworden. In der Trainingsakademie der vierbeinigen Polizei-Azubis machte Gavel nämlich nicht gerade mit Verbrecher-Jagd-Qualitäten auf sich aufmerksam. Der Schäferhund-Welpe hatte stattdessen viel mehr Interesse daran, neue Leute kennenzulernen - seine Liebe für Krauleinheiten und Bauchkitzeln sorgte schließlich für den Rausschmiss. "Er zeigte nicht die nötige Eignung für ein Leben in vorderster Front", teilte die örtliche Polizei mit, wie etwa die BBC berichtete.

Sein neuer Job passt zu Gavels Vorlieben

Doch zu seinem Glück hat Gavels Ziehvater Paul de Jersey einen neuen Job parat. Er ist Gouverneur von Queensland und setzt seinen Hund mittlerweile als VRD ("Vice-Regal Dog", etwa "vizeköniglicher Hund") ein, wie seine offizielle Bezeichnung lautet. Seitdem begrüßt Gavel Gäste und Besucher im Regierungsgebäude seines Herrchens in Brisbane. Dafür hat er sogar eine eigene Uniform bekommen. Der stolze Gouverneur postet regelmäßig Updates zum Werdegang seines Vierbeiners auf Facebook, so auch Mitte der Woche mit seinen Lieblingsmomenten aus Gavels Hundeleben. Alle - wahrscheinlich auch Gavel selbst - sind begeistert von seinem Karrierewechsel – bei dem er so viele Streicheleinheiten bekommt, wie er verdient.