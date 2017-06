"Es war wie in der Hölle" - Augenzeugen schildern Waldbrände in Portugal

Fassungslos stehen die Menschen in Pedrogao Grande dem Inferno gegenüber. In der zentralportugiesischen Bergregion tobt der vermutlich schwerste Waldbrand in der Geschichte des Landes. Mehr als 60 Menschen sind in den Flammen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Der Brand war in am Samstag ausgebrochen, vermutlich durch einen Blitzeinschlag in einen Baum. Auch am Sonntag kämpfte die Feuerwehr noch gegen die Flammen. In der Region herrschte seit Tagen eine extreme Hitze. Starke Winde trieben das Feuer in Windeseile durch die knochentrockenen Wälder. "Die Flammen kamen von überall her hier runter", sagt eine Anwohnerin in dem kleinen Ort Casal de Francisca. "Und dazu der Rauch, es war wie in der Hölle. Wir haben nicht schlafen können und heute wird es nicht besser werden, denn wir können nicht zu unseren Häusern." "Ich kam am Samstag gegen fünf Uhr am Nachmittag an und habe versucht, den Bereich rund um die Häuser zu schützen. Um elf Uhr nachts waren meine Verwandten plötzlich ganz aufgeregt und als ich dazu kam, war alles verbrannt." Portugals Präsident de Sousa rief eine dreitägige Staatstrauer aus. "Ein Tod unter solchen Umständen ist immer eine Tragödie. Und diese Dutzenden Toten bedeuten eine Tragödie, wie es sie in der Geschichte Portugals noch nicht gegeben hat." Laut örtlichen Behörden sind mehr als 20 Ortschaften betroffen. Hunderte Bewohner wurden zunächst in Not-Zelten untergebracht.