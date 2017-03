Fotos zeigen Hitler privat und sollen nun versteigert werden

Schon der Einband verrät, welch' Geistes Kind der Macher dieses Albums war. Oder die Macherin. In Eva Brauns Berliner Schlafzimmer im Bunker der Reichskanzlei soll diese Fotomappe gefunden worden sein. Nun kommt sie in der englischen Grafschaft Kent unter den Hammer. Das Album birgt Fotografien ihres Lebensgefährten Adolf Hitler und anderer führender Nationalsozialisten, so etwa Joseph Goebbels, Hermann Göring und Heinrich Himmler. Auktionator Tim Harper weiß, was an diesen Bildern so bemerkenswert ist. O-TON AUKTIONATOR TIM HARPER "Hitlers öffentliches Bild, vor allem Fotos, die ihn zeigen, wurden damals sehr streng kontrolliert. Sie mussten von oberster Stelle abgesegnet werden, von einem Fotografen namens Hoffmann. Auf diesen Schnappschüssen hier wirkt er natürlich, entspannt, einige von ihnen sind gar amüsant - ich bin mir fast sicher, dass diese Bilder nicht für die Veröffentlichung freigegeben worden wären. Für uns sind sie sehr aufschlussreich." Entdeckt hat das Album der britische Fotograf Edward Dean. Zusammen mit dem Reporter Richard Dimbleby stieg er im April 1945 in Hitlers Berliner Bunker hinab. O-TON AUKTIONATOR TIM HARPER "Sie sind reingegangen. Begleitet von einem russischen Soldaten. Sie brachen in einen Raum ein, der ihrem Bericht zufolge Eva Brauns Schlafzimmer war. Der Russe zog eine Schublade heraus und nahm das Album." Der britische Fotograf hielt die Entdeckung schriftlich fest, im Juli desselben Jahres brachte eine britische Boulevardzeitung eine Geschichte über das Album. Damals kursierten Gerüchte über den Urheber der Bilder. Eine Version: Eva Braun habe ein Verhältnis mit einem Leibwächter gehabt, der dann die Fotos geschossen habe. Erwiesen ist das nicht. Aufgrund der genauen Dokumentation durch den Finder und ob der Zeitungsberichte, hält das Auktionshaus zumindest den Fundort im Bunker für gesichert. Trotz des privaten Charakters der Bilder: Ob Eva Braun das Album selbst zusammengestellt hat, ist nicht überliefert. Laut Auktionshaus soll das Album umgerechnet mindestens 17.000 Euro erzielen.