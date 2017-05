Christopher Weiss war gerade auf einem Fahrrad in NEW ORLEANS unterwegs, als er einen stechenden Schmerz in seinem Rücken spürte. Die Fahrradkamera des hinter ihm fahrenden Reid Case zeichnete den Moment auf. Die Radfahrer waren zunächst ratlos, was Weiss getroffen haben könnte und leisteten Erste Hilfe. Später stellte sich heraus, Weiss erlitt eine Schussverletzung. Nach Angaben der Polizei fand in der Nähe ein Schusswechsel statt. Weiss wurde ins Krankenhaus gebracht. Die behandelnden Ärzte gehen davon aus, dass er wieder vollständig gesund wird.