Restaurant verschickt versehentlich Massen-Mail mit Internas über Gäste

Eigentlich notiert sich das Restaurant-Personal Namen und kleine Details zur Person nur, um einen exzellenten Service zu ermöglichen. Da gibt es beliebtere und weniger beliebtere Restaurantgäste. Etwa solche, die immer nörgeln oder ständig Extrawünsche haben. Oder beim Trinkgeld knausern. Und das notierte sich das Gastro-Personal eines Nobel-Restaurants eben auch. Eigentlich nur für interne Zwecke. Doch unglücklicherweise gelangte diese Liste in einen großen Mail-Verteiler. Empfänger: die Gäste selbst.

Unter den prominenten Gästen waren auch die Schauspieler Fran Drescher ("Die Nanny") und Gillian Anderson ("Akte X") , Radiomoderator Ryan Seacrest oder der Neffe von Maryl Streep.



Journalistin veröffentlicht Mail auf Twitter

In der Verteilerliste war auch die Journalistin Hannah Goldfield ("The New Yorker"), die einige der fiesen Kommentare screenshottete und twitterte, berichtet "e-online".



In einer Notiz wird vor der Ehefrau eines Gastes gewarnt: "Seine Frau ist Gina. Nehmt euch in Acht vor Gina!"

Über einen anderen Gast schreibt das Personal: "Die haben nur 11 Dollar Trinkgeld gegeben - bei einer 200-Dollar-Rechnung!" 86 wird umgangssprachlich in der Gastro verwendet, wenn sich Gäste derart schlecht benehmen, dass man sie nicht bedienen will.

Eine weitere Notiz ist über eine Frau, die offenbar ganz dringend einen schönen Tisch für sich und ihre Freunde haben wollte: "Wir haben eine Last Minute-Reservierung von Will Smith für eine Party mit zwölf Leuten bekommen. Es waren aber nur irgendwelche Leute. Will Smith war gar nicht dabei. Und sie kamen zu spät!"