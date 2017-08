Wie überdimensionale schwarze Würmer sehen sie aus der Vogelperspektive aus. An der britischen Küste sind am Donnerstag riesige Plastikrohre angeschwemmt worden. Die Rohre, die in Norwegen hergestellt wurden sind im Durchmesser rund 2 m dick und 100 Meter lang. Wie die Behörden mitteilten waren sie neu und für ein Großprojekt in Algerien gedacht. Gefahren oder Verschmutzungen schlossen die offiziellen Stellen aus. Die Rohre sollen jetzt alle an einer Stelle gesichert und dann wieder zurück gebracht werden.