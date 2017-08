Auf Grund gelaufen: Zwölf Schlepper ziehen riesiges Containerschiff aus dem Hafen

Zwölf Schleppboote mussten das auf Grund gelaufene riesige Containerschiff in den Hafen von Antwerpen ziehen. Tausende Schaulustige standen am Hafen und beobachteten das Spektakel. Die schwierige Bergungsoperation war am späten Montagabend erfolgreich abgeschlossen, berichtete der Sender NOS.

Ein technischer Defekt am Schiff

Das 366 Meter lange Schiff der China Shipping Line war am Montagmorgen wegen eines technischen Defekts in der Westerschelde manövrierunfähig geworden und hatte stundenlang die Zufahrt zum größten Hafen Belgiens blockiert. Auf dem Höhepunkt der Ebbe lag es nahezu vollständig auf Sand. Die Abschleppaktion konnte erst am Abend nach dem vollen Einsetzen der Flut beginnen.

Die in Hongkong registrierte CSCL Jupiter muss zunächst repariert werden, ehe die ursprünglich geplante Fahrt zum Hamburger Hafen stattfinden kann. Zahlreiche andere große Containerschiffe waren bis zum Abschluss der Bergungsaktion gezwungen, vor der Küste auszuharren. Frachter bis 200 Meter Länge sowie Fahrgastschiffe und Privatboote konnten schon vorher am dem Containerriesen vorbeifahren.