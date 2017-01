Nach dem Angriff eines bewaffneten Mannes auf dem internationalen Flughafen von Fort Lauderdale ist mehr über die Identität des mutmaßlichen Täters bekannt geworden. Es handele sich um einen 26-jährigen US-Amerikaner. Der Mann soll als Soldat im Irakkrieg gekämpft haben. Ein Sprecher des Senators Bill Nelson aus Florida teilte mit, der Mann habe einen Militärausweis besessen. Nach Angaben des Flughafenmanagements kam der Verdächtige vor der Tat mit einem Inlandsflug aus Alaska nach Fort Lauderdale. An der Gepäckausgabe habe er seine Tasche entgegengenommen, eine 9-Milimeter-Handfeuerwaffe heraus gezogen und um sich geschossen. Anderen Berichten zufolge soll er die Waffe auf einer Toilette zunächst geladen haben. Nach dem Angriff habe sich der Mann ergeben. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben, mindestens neun weitere wurden verletzt. Der Flugverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Tausende Passagiere strandeten am Abend am Flughafen. Auf Videos war zu sehen, wie Hunderte Menschen aus dem Flughafengebäude auf das Rollfeld geleitet wurden. Auch Passagiere aus gelandeten Flugzeugen wurden nicht ins Gebäude gelassen, sondern aus den Fluggastbrücken über Treppen ins Freie gebracht. Der Verdächtige wurde vom FBI, der US-amerikansichen Bundespolizei festgenommen. Das Motiv für die Tat war am Samstagmorgen noch unklar.