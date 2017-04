Schulleiter opfert sein Leben, um Kinder zu retten

Bosse war in den Osterferien zum Segelfliegen nach Frankreich gefahren. Er kehrte nie aus dem Urlaub zurück. Das Unglück ereignete sich bereits am vergangenen Mittwoch, als der 64-Jährige im Mercantour-Nationalpark bei Nizza landen wollte. Erst im letzten Moment fiel ihm auf, dass er direkt auf eine Gruppe Kinder zusteuerte, die am Boden Fußball spielte.

Bosse riss das Flugzeug herum und bei diesem Ausweichversuch stürzte der Flieger ab. Französische Medien berichten, dass der Leiter der Elm-Asse-Schule im niedersächsischen Schöppenstedt an einem Herzstillstand verstarb. Den Kindern passierte nichts. Alle Versuche, Bosse noch im Cockpit wiederzubeleben, scheiterten – er opferte sein Leben für das der Kinder.

Le pilote du planeur décédé dans un crash s'est sacrifié pour épargner des enfants https://t.co/ByzJFOsBga pic.twitter.com/5c4GGtImCD — Var-matin (@Var_Matin) 17. April 2017

"Dieser Mann hat sein Leben für unsere Kinder gegeben"

Am französischen Unglücksort berührt sein Schicksal viele Menschen, die Einheimischen feiern ihn als Helden. Die Lokalzeitung "Nice-Matin" veröffentlichte einen Brief der Mutter eines der geretteten Kinder: "Dieser Mann hat sein Leben für unsere Kinder gegeben, möge seine Seele in Frieden ruhen. Er muss im Paradies bei den Engeln sein."



Die 30-jährige Frau musste das Unglück selbst mit ansehen. "Keine Geste kann nobler als diese sein", schreibt sie. "Danke für unsere Kinder."

Schwerer Schock für Kollegen und Schüler

Für das 5500-Einwohner-Städtchen Schöppenstedt (in der Nähe von Wolfenbüttel) ist der plötzliche Tod des Schulleiters ein Schock. Die Website der Elm-Asse-Schule ist aktuell nicht zu erreichen – lediglich eine Traueranzeige ist zu sehen.

Fullscreen

"Sein Tod hat uns tief betroffen gemacht. Wir trauen mit seiner Familie", sagte die Leiterin des Schulreferats Gudrun Wollschläger. Noch sind in Niedersachsen Osterferien, erst am Montag wird der Schulbetrieb wieder aufgenommen. Dann sollen auch die Schüler offiziell über den Tod ihres Direktors informiert werden.