Zwei Tage nach dem Absturz eines russischen Flugzeugs über dem Schwarzen Meer ist einer der Flugschreiber gefunden worden. Die Ermittler erhoffen sich von den Daten Hinweise auf die Absturzursache. Das Gerät sei rund 1600 Meter vor der Küste Sotschis aus 17 Metern Tiefe geborgen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Es soll zur Untersuchung nach Moskau geschickt werden. Die Ermittler gehen eher von technischen Mängeln oder einem Pilotenfehler als Ursache aus. Einen Anschlag halten sie für unwahrscheinlich. Die Tupolew war am Sonntag mit 92 Menschen an Bord auf dem Weg nach Syrien abgestürzt. Alle Insassen kamen ums Leben.