Als Student genießt man so manchen Vorteil: reduzierte Eintritts- oder Fahrkarten, gemütliche Nickerchen in der Bibliothek und natürlich die Möglichkeit, nach einer Party auszuschlafen - auch wenn diese Party an einem Dienstag stattfindet. Dann wird am Mittwoch halt mal ein Seminar geschwänzt, das mit der Anwesenheitspflicht braucht man ja nicht so ernst nehmen.

Tja, dumm nur, wenn der Dozent das ein wenig anders sieht. Im Internet kursiert das Foto einer Testfrage eines unbekannten Seminars. "Ein halbes Quartal ist geschafft. Deshalb gehe ich davon aus, dass jeder von euch inzwischen weiß, wie ich aussehe", steht dort. Und weiter: "Lasst uns einen Test machen. Welches der folgenden Bilder zeigt mich?"

Vier junge Männer, eine Frage

Darunter sind vier junge Asiaten vor der immer gleichen Bücherwand zu sehen.

Für die Beantwortung dieser Frage reicht es nicht, wenn man sich die Aufzeichnungen aus dem Netz geholt und alles brav auswendig gelernt hat. Man muss auch wirklich da gewesen sein.

Der Dozent war am Prüfungstag natürlich nicht anwesend.

Fullscreen

Der Test wurde auf Reddit geteilt, und die aufmerksamen User bemerkten es natürlich sofort: Für die richtige Beantwortung der Frage gibt es nur einen Punkt. Nicht sonderlich viel. So ist es wahrscheinlich möglich, dass man die Prüfung auch besteht, ohne den Dozenten zu erkennen. Doch unglaublich peinlich ist es trotzdem.

Die einzig passende Ausrede: Man leidet an Prosopagnosie und ist nicht dazu fähig, einen anderen anhand seines Gesichts zu erkennen. Allein in Deutschland leiden um die zwei Millionen Menschen unter einer Art der Gesichtsblindheit. Auch in der Reddit-Diskussion meldete sich eine Frau mit Prosopagnosie zu Wort, deren Mann ihr abends auf dem Sofa den Test vorgelegt hatte. Für sie eine komplett unfaire Frage. Die anderen Reddit-User treibt jedoch eher die Frage um, woher sie wissen will, dass es wirklich ihr Ehemann war.