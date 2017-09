Sechs Hochzeitsgäste tragen das gleiche Kleid - allerdings rein zufällig

Für gewöhnlich tragen Männer, wenn sie auf einer Hochzeit eingeladen sind, einen Anzug. Oft ist dieser dunkelfarbig und es würde daher wohl auch kaum auffallen, wenn gleich mehrere Männer den gleichen Anzug tragen. Bei Frauen ist die Lage schon deutlich anders. Eine Frau auf der selben Feier im gleichen Kleid? Ein absolut gesellschaftlich und vor allem peinliches No-Go. Lustig wird es nur dann, wenn nicht nur eine, sondern gleich mehrere Frauen mit dem gleichen Modell zur Feier kommen. So passiert im australischen Sydney.



Da tauchten gleich sechs Partygäste im Einheitslook auf - und zwar rein zufällig! Alle Damen hatten sich für ein dunkelblaues Kleid der Marke "Forever New" für 159,99 Dollar (106 Euro) entschieden. "Machen sie einen würdigen Auftritt in diesem wunderschönen marineblauen Bleistiftkleid aus Spitze. Perfekt geschnitten, um ihre Figur zu betonen", heißt es in der Produktbeschreibung auf der Webseite des Herstellers.

"Solltet mal über Hochzeits-Liste nachdenken"

Eine Freundin der Braut, Debbie Speranza, postete ein Foto von sich und den fünf anderen Ladys auf ihrer eigenen und der Facebook-Seite von "Forever New" mit den Worten: "Ihr solltet mal über eine Hochzeits-Liste nachdenken, damit eure Kunden sehen, ob schon jemand anderes eines eurer Kleider auf demselben Event trägt. Nein, wir sind NICHT die Brautjungfern, nur die Gäste. Ich denke, ich habe jetzt einen Geschenke-Gutschein verdient für die ganze Werbung". Der Beitrag wurde inzwischen fast 10.000 Mal kommentiert, mehr als 40.000 mal geliked und knapp 1000 Mal geteilt.





Bislang hat "Forever New" noch nicht reagiert. Dafür etliche Journalisten, Radio- und TV-Sender, die mit ihr ein Interview machen wollen. Da ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich auch die Modemarke bei Speranza meldet.