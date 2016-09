September-Freibadwetter hält noch einige Tage an

Berlin, 13.09.16: Der September bleibt sonnig: Das Sommerwetter wird weiten Teilen Deutschlands noch einige Tage erhalten bleiben. Für Teile Ostdeutschlands gab der Deutsche Wetterdienst sogar eine Hitzewarnung aus. Ein Ende der Sonnentage ist aber - leider - abzusehen. Na gut, es wird ja auch Herbst. Heute und morgen sind bundesweit Höchsttemperaturen von erneut bis zu 32 Grad keine Seltenheit. Aus Westeuropa zieht zwar ein Tief heran - dieser Wetterwandel wird sich aber erst in der Nacht zum Freitag bemerkbar machen - und zwar deutlich. Die höchsten Temperaturen betragen dann «nur noch» etwa 20 Grad. Für Berlin und einige Regionen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen warnte der DWD vor Temperaturen deutlich über 30 Grad. Der Wetterdienst gibt eine Hitzewarnung aus, wenn die gefühlte Temperatur zwei Tage in Folge um 32 Grad liegt und es nachts nur wenig abkühlt.