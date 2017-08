Junge Mutter wird von Fahrstuhltür in Krankenhaus zerquetscht

In einem Krankenhaus im südspanischen Sevilla ist eine 26-Jährige auf besonders grausame Art ums Leben gekommen. Die junge Frau sollte in der Klinik "Virgen de Valme" kurz nach der Geburt ihres Kindes mit dem Fahrstuhl in ein anderes Stockwerk transportiert werden.



Während Pfleger sie in ihrem Bett in den Aufzug schoben, schlossen sich einem Bericht der Tageszeitung "El Pais" zufolge die Türen und zerquetschten den Kopf der frisch gebackenen Mutter. Sofort herbeigerufene Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen.

Aufzug sei regelmäßig gewartet worden

Die andalusischen Behörden und die Leitung des Krankenhauses untersuchen jetzt demnach, warum der Mechanismus des Fahrstuhls nicht funktionierte. " El Pais" zitiert einen Klinik-Verantwortlichen, wonach der Aufzug alle erforderlichen Vorschriften erfüllt habe und regelemäßig gewartet worden sei. Der Familie des Opfers sei psychologische Hilfe zugesagt worden.