Noch sieht am Fuße dieser Rolltreppe alles in Ordnung aus, doch der Schein trügt. Denn plötzlich fällt diese Frau in ein Erdloch. Medienangaben zufolge hatte es sich in der U-Bahn Haltestelle in Shenzhen im Südosten Chinas durch eine defekte Wasserleitung gebildet. Zum Glück konnte die Frau von einem Mann gepackt und mit Hilfe von weiteren Personen gerettet werden. Nach Angaben der Behörden hat die Frau bei dem Unfall keine schweren Verletzungen erlitten. Doch nun soll untersucht werden, wie es zu dem Wasserschaden kommen konnte.