Vor dem Kölner Dom war es am Silvester-Vormittag noch ruhig. Am Abend wurden hier aber Tausende Menschen erwartet, die gemeinsam ins neue Jahr feiern wollen. Absperrgitter stehen bereit, Videokameras sind installiert. Die Anzahl der Polizisten, die die Feierlichkeiten am Abend begleiten werden, ist so hoch wie noch nie. Die Behörden haben einiges dafür getan, dass sich Vorfälle wie in der letzten Silvesternacht mit zahlreichen sexuellen Übergriffen und Diebstählen nicht wiederholen. Diverse Innenstadtbrücken werden gesperrt. Um den Dom herum wird es eine böllerfreie Zone geben. Viel mehr kann man nicht tun, meinen diese Passanten: "Ich denke, sicher ist man nirgends, deswegen sind wir heute Abend auf einem Schiff. Wir flüchten. Aber ich denke schon, dass die Leute daraus gelernt haben." "Ich denke schon. Ich denke, die haben daraus gelernt. Mit Sicherheit. Also ich hätte ein gutes Gefühl." Auf dem Berliner Breidscheidplatz, auf dem Weihnachtsmarkt neben der Gedächtniskirche, sind die Gefühle eher gemischt. Am 19. Dezember war hier ein Attentäter mit einem LKW in die Menge gerast. An die Opfer des Anschlages erinnern Blumen und Kerzen. Die Sicherheitsvorkehrungen auf der größten Silvesterparty Deutschlands in der Hauptstadt wurden nach dem Anschlag noch einmal verschärft. Nach Angaben der Berliner Polizei wird die Partymeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor einer der bestgeschützten Plätze in der Hauptstadt sein. Zehntausende Menschen wollen hier den Start ins neue Jahr feiern. Und alle hoffen, dass es friedlich bleibt.