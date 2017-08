Das Chaos ist nach zwei schweren Erdbeben in China immer noch groß. Die Behörden begannen am Mittwoch damit die rund 40.000 Touristen, die sich in der Region in der südwestlichen Provinz befanden zu evakuieren. Bis zum Mittwoch Abend war ein Großteil der Reisenden aus dem Erdbebengebiet gebracht worden. Am Dienstag und Mittwoch erschütterten zwei schwere Erdbeben China. Im Südwesten in der Provinz Sichuan starben zahlreichen Menschen bei einem Beben mit der Stärke 7,0 auf der Richterskala, darunter auch Touristen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur China News Service am Mittwoch. Nur einen Tag später am Mittwoch erschütterte dann ein Erdbeben die Provinz Xinjang mit einer Stärke von 6,6 auf der Richterskala. Im Mai 2008 kamen bei einem Beben in Sichuan fast 70.000 Menschen ums Leben.