Hunderte Menschen sterben bei Erdrutsch in Sierra Leone

Heftige Regenfälle haben im westafrikanischen Sierra Leone einen Erdrutsch ausgelöst. Hunderte Menschen sind dabei vermutlich ums Leben gekommen. Das Rote Kreuz teilte am Montag mit, bis zum frühen Abend seien mehr als 200 Leichen geborgen worden. Die Zahl der Toten werde noch steigen. Die Katastrophe ereignete sich am Morgen in der Ortschaft Regent unweit der Hauptstadt Freetown an der Atlantikküste. Die Wassermassen brachten einen Hang des Mount Sugar Leaf ins Rutschen. Viele Bewohner am Fuß des Berges wurden von der Katastrophe im Schlaf überrascht und hatten keine Chance, den Schlammmassen zu entkommen. Während der Regenzeit kommt es in Westafrika immer wieder zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Vor allem die Abholzung und schlechte Stadtplanung erhöhen das Risiko für die Bevölkerung, Opfer solcher Katastrophen zu werden.