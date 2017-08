Menschen gedenken der Opfer auf den Ramblas

Trauer in Barcelona. Viele Menschen haben am Freitag auf der Allee Las Ramblas Kerzen angezündet und Blumen niedergelegt. Bei dem Anschlag in der spanischen Metropole sind nach Angaben der Bundesregierung auch 13 Deutsche verletzt worden, einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere konnte aber zunächst nicht bestätigen, dass es unter den Todesopfern Deutsche gibt. "Das Deutsche Generalkonsulat ist mit den Betroffenen in Kontakt. Ich habe ein Team zur psychosozialen Betreuung vor Ort geschickt, um die Angehörigen zu unterstützen. Zugleich habe ich für den heutigen Tag aus Anteilnahme Trauerbeflaggung in ganz Deutschland angeordnet. Ich hatte viel Kontakt mit dem Bundesaußenminister Gabriel. Wir haben vereinbart, dass er in diesem Fall nach Spanien reist, um die Anteilnahme der Bundesregierung und des deutschen Volkes zu übermitteln." Die Polizei fahndet unterdessen mit Hochdruck nach dem Täter. Er hatte am Donnerstag mit einem Kleintransporter viele Menschen auf der bei Touristen beliebten Allee überfahren. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich.