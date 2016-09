So sehen Tiere aus, wenn sie ihre Augen vorne haben

Was haben Giraffe, Delfin und Huhn gemeinsam? Richtig, bei diesen Tieren sitzen die Augen seitlich am Kopf. Zumindest sollten sie das. Ein User der Fotoplattform Imgur hat sich die Mühe gemacht und die Augen der Tiere per Photoshop um ein paar Zentimeter versetzt, so dass sie frontal in den Gesichtern sitzen. Was nur nach einer kleinen Veränderung klingt, hat einen unerwartet starken Effekt. Plötzlich erinnert das sonst so süße Reh stark an einen russischen Spitzenpolitiker und die Giraffe hat einen nahezu hypnotisierenden Blick.

Im Internet erfreuen sich die Bilder großer Beliebtheit und wurden schon von verschiedenen Seiten aufgegriffen. Dabei wirken die leicht veränderten Tiere für die meisten Menschen ganz schön unheimlich - nur das Huhn kommt gut weg. Schließlich sieht es ein bisschen aus, wie in den Animationsfilmen mit Wallace und Gromit oder Shaun dem Schaf.

Nun warten wir auf die Fortsetzung: Menschen mit Augen an der Seite.