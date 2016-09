Vor 350 Jahren zerstörte ein Feuer große Teile Londons. Zum Gedenken an das Unglück hat der amerikanische Künstler David Best ein 120 Meter langes Modell gebaut, das am Sonntag abgebrannt wurde. Das Feuer im Jahr 1666 war am 2. September in einer Bäckerei in der Pudding Lane ausgebrochen. Fünf Tage später waren etwa 80 Prozent Londons zerstört. Wie durch ein Wunder waren weniger als zehn Menschen ums Leben gekommen.