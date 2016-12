Nach dem Absturz der russischen Passagiermaschine über dem Schwarzen Meer, kommen die Behörden bei der Suche nach den Wrackteilen voran. Die russische Regierung veröffentliche diese Bilder, die am Montag vor der Küste des Ferienortes Sotschi entstanden sein sollen. Dort suchten zeitweise mehr als 40 Schiffe und bis zu 3500 Helfer nach Opfern und Wrackteilen. Zwei größere Teile der Maschine wurde bereits geborgen und zur weiteren Untersuchung an Land gebracht, sagte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums: "Alle Teile sind an Land gebracht worden und den ermittelnden Behörden übergeben worden. Die Suchoperation im Absturzgebiet läuft seit 24 Stunden, ohne Pausen. Dabei wurde auch eine weitere Leiche gefunden." Die Flugschreiber des Unglücksflugzeuges wurden zunächst noch nicht geortet. Bei dem Absturz kamen 92 Menschen ums Leben, darunter viele Sänger des berühmten Alexandrow-Armeechores, die zu einem Konzert nach Syrien fliegen wollten. Warum die Maschine abgestürzt ist, wird noch untersucht.