Nachdem der Start der Trägerrakete "Falcon 9" der privaten Raumfahrtfirma SpaceX am Samstag noch wegen einer technischen Unsicherheit gestoppt worden war, verlief der Start am Sonntag reibungslos. An Bord der Dragon Raumfähre, die mit der Rakete ins All geschossen wurde, befindet sich wichtiger Nachschub für die internationale Raumstation ISS. Darunter Messgeräte, Nahrungsmittel und auch Forschungsmaterial. Die Dragon-Kapsel soll am Mittwoch bei der Raumstation ankommen. Wie erhofft landete die erste Stufe von "Falcon 9" wenige Minuten nach dem Start unbeschadet wenige Kilometer vom Startplatz entfernt. Es war bereits das achte Mal, das dies gelungen war. Im September war eine ebenfalls unbemannte SpaceX-Rakete beim Betanken kurz vor dem Start in Kalifornien explodiert.