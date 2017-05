Speichertunnel für Atommüll stürzt in Washington ein

Im US-Bundesstaat Washington ist der Boden über einem Speicherstollen für Atommüll eingestürzt. Die zuständigen Behörden riefen daraufhin den Notstand aus. Nach Angaben des Umweltministeriums des Staates Washington wurde zunächst kein Austritt von radioaktiver Strahlung gemessen. Es seien auch keine Arbeiter verletzt worden, hieß es. Der Vorfall ereignete sich auf dem Gelände der Atomanlage in Hanford. Jahrzehntelang wurde hier Plutonium hergestellt, das unter anderem bei der Atombombe zum Einsatz kam, die auf Nagasaki abgeworfen wurde. In dem jetzt eingestürztem Tunnel befanden sich Güterwaggons mit Atommüll. In dem Stollen seien zur Zeit des Einsturzes keine Arbeiter gewesen, hieß es. Auf der Anlage in Hanford arbeiten mehr als 9000 Menschen.