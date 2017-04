In Sri Lanka ist die Opferzahl nach einem Erdrutsch auf einer Müllkippe weiter angestiegen. Am Samstag waren in der Hauptstadt Colombo Teile eines über 90 Meter hohen Müllberges abgerutscht und hatten zahlreiche Häuser zerstört. Die Behörden sprechen inzwischen von mindestens 19 Toten und zahlreichen Verletzten. Nach Angaben von Augenzeugen sollen etwa 100 Gebäude von der Mülllawine verschüttet worden sein. Rettungskräfte versuchten mit Baggern und anderem schweren Gerät zu den Opfern vorzudringen.