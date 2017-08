Stange einer Hähnchenbude bohrt sich in Linienbus

Eine Stange eines vorbeifahrenden Grillhähnchen-Wagens hat sich in Bayern in einen Linienbus gebohrt und zwei Sitze zerfetzt. Nur durch Zufall wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte.



Der 60 Jahre alte Fahrer des Verkaufswagens war am Donnerstag an dem Bus vorbeigefahren, der an einer Haltestelle in Sennfeld stand. Just in dem Moment löste sich die Verkaufsklappe aus ihrer Verankerung und krachte gegen das Heck des Busses. Dabei bohrte sich eine etwa 1,5 Meter lange Metallstange der Klappe durch die Fahrgastzelle und durchbohrte zwei Sitze der letzten und vorletzten Reihe.



Fahrgäste im Linienbus blieben unverletzt

"Der Fahrer gab glaubhaft an, bei der Wegfahrt alle Sicherungen vorschriftsmäßig eingerastet zu haben", schilderte die Polizei. Die mit Gasdruckfedern gesicherte Klappe löste sich wohl wegen des unebenen Untergrundes - an der Stelle verlaufen Bahnschienen. Die acht Fahrgäste des Busses blieben unverletzt.