Wenn Darth Vader ein Mais-Labyrinth erobert

Der Mais ist mit Bauer Tom Pearcy. Der Landwirt aus dem britischen York ist offensichtlich ein Star Wars Fan. In seinem sechs Hektar großen Maisfeld hat er Porträts der populären Filmfiguren erschaffen. "Guten Morgen! Ich bin Tom Pearcy, der Maislabyrinth-Meister von York. Wir feiern den 40. Geburtstag von "Star Wars". Jedes Jahr gibt es hier neue Motive. Diesmal haben wir einen Darth-Vader erschaffen. Er ist hier, gleich hinter mir. Ich habe ein bisschen Angst. Aber C-3PO nicht so sehr. Und hier haben wir Chewbacca, das ist mein bester Freund, denn ich bin heute als Han Solo verkleidet. Wir haben hier auch den weltgrößten Todesstern aus Mais gebaut, hoffentlich macht er in den nächsten Monaten nichts kaputt." Die totale Zerstörung ist allerdings unausweichlich - im Herbst wird das Maislabyrinth abgeerntet.