Der Taifun mit dem Namen Lionrock hat am Mittwoch in Japan für Überschwemmungen und schwere Verwüstungen gesorgt. Nach örtlichen Medienangaben sind in dem Verwaltungsbezirk Iwate mehrere Menschen ums Leben gekommen, nachdem ein Altenheim einer Flutwelle zum Opfer gefallen war. Der tropische Wirbelsturm hatte Windgeschwindigkeiten von rund 120 Kilometern in der Stunde - die Windböen erreicht sogar über 170 km/h. Es gab schwere Straßenschäden und Brücken stürzten ein. Mehr als 100 Flüge mussten wegen des Sturms gestrichen werden.