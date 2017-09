Texaner kehren in ihre Häuser zurück

Zehn Tage nachdem Tropensturm Harvey Regen und Überschwemmungen in den US-Bundesstaat Texas brachte, haben die Behörden die Evakuierungsanordnung aufgehoben. Am Montag kehrten die ersten Bewohner in ihre Häuser zurück, um mit dem großen Aufräumen zu beginnen. Die Aufgabe ist gewaltig: Die Behörden schätzen, dass fast 200.000 Häuser beschädigt und fast 14.000 vollständig zerstört wurden. Die Wassermassen haben auch die Trinkwasserversorgung in vielen Gebieten zum Erliegen gebracht. Außerdem wurde ein Viertel der Raffinerie-Kapazitäten der USA geschlossen, auch andere Industrieanlagen wurden zerstört. Insgesamt belaufen sich die Schäden auf umgerechnet bis zu 150 Milliarden Euro, schätzt der Gouverneur. Harvey war der stärkste Wirbelsturm in Texas seit 50 Jahren. Mehr als eine Million Menschen waren in Sicherheit gebracht worden, Zehntausende sind wegen der enormen Schäden an ihren Häusern obdachlos. Mindestens 47 Menschen kamen ums Leben.