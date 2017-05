In diesem Zoo in der englischen Grafschaft Cambridshire ist es am Montagabend zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein Tiger in ein Gehege eingedrungen, als sich dort eine Tierpflegerin aufhielt. Das Tier griff die Frau daraufhin an und tötete sie. Der Tierpark wurde geräumt. Für Besucher habe aber keine Gefahr bestanden, hieß es. Es sei auch kein Tier ausgebrochen. Das neue Tigergehege in dem Zoo war erst im Juli vergangenen Jahres eröffnet worden. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, wird jetzt untersucht.