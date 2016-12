Eine Woche vor Weihnachten sind bei einem Wohnungsbrand in Innsbruck zwei Mädchen ums Leben gekommen. Zwei weitere Kinder und die Eltern konnten sich in der Nacht zum Samstag noch in Sicherheit bringen, während die Töchter im Alter von vier und sieben Jahren in ihrem brennenden Schlafzimmer starben.

Die Tiroler Polizei vermutet nach eigenen Angaben, dass die Mädchen gezündelt haben. Der Brand sei in ihrem Zimmer ausgebrochen. "Eine technische Ursache kommt nicht in Frage", sagte Chefinspektor Markus Hammerl. Es müsse auf jeden Fall ein "offenes Licht oder ein offenes Feuer" im Spiel gewesen sein. Weitere Erkenntnisse könnte die Obduktion der beiden jungen Opfer liefern, mit der am Sonntag begonnen werden sollte.

Innsbruck: "Es werden traurige Weihnachten"

Die Familientragödie am vierten Adventswochenende habe große Anteilnahme ausgelöst, berichtete die "Tiroler Tageszeitung": "Die Siedlung leidet und trauert mit den Eltern und zwei Geschwistern (2 und 11), die die Feuerkatastrophe überlebt haben." Vor dem Aufgang zu der ausgebrannten Wohnung standen am Sonntag Trauerlichter. Eine Nachbarin sagte Reportern: "Man kann nur beten, dass den eigenen Kindern so etwas nie passiert." Eine andere Frau sagte: "Es werden traurige Weihnachten."





Das Feuer sei kurz nach 2.00 Uhr durch ein Mädchen bemerkt worden, das in der Nachbarwohnung neben dem Unglückszimmer schlief, berichtete Hammerl. Das Kind habe Alarm geschlagen und dadurch vermutlich den Eltern und den zwei anderen Kindern das Leben gerettet. Der Vater habe mit Hilfe eines Nachbarn vergeblich versucht, die beiden Mädchen aus dem brennenden Zimmer zu holen.

Als kurz nach der Alarmierung die Einsatzkräfte bei dem Mietshaus eingetroffen seien, habe das Kinderzimmer vollkommen in Flammen gestanden, sagte Einsatzleiter Andreas Friedl. Die Eltern und die zwei weiteren Kinder wurden psychologisch betreut. Der Vater erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in einer Klinik behandelt werden.