Beim Absturz eines Frachtflugzeugs in Kirgisistan sind am Montag mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Bei den meisten Opfern handelt es sich nach Angaben von Behördenvertretern um Einwohner eines Dorfes, über dem die Maschine der Gesellschaft Turkish Airlines verunglückte. Laut der Flughafengesellschaft war die Boeing 747 auf dem Weg von Hongkong nach Istanbul und wollte auf einem Flughafen in der Nähe der kirgisischen Hauptstadt Bischkek landen. Im dichten Nebel stürzte die Maschine über einer nahe gelegenen Ortschaft ab und zerstörte dabei 15 Gebäude.