Es ist ein Ritterschlag für das Land Baden-Württemberg. Die UNESCO hat die eiszeitlichen Höhlen in der Schwäbischen Alb zum Welterbe erklärt. Dort entstand vor rund 30.000 Jahren die älteste bekannte Darstellung eines Menschen überhaupt. Noch bis Mittwoch läuft im polnischen Krakau eine Sitzung des UNESCO-Komitees. Bisher wurden noch zwanzig weitere Stätten auf die Liste des Natur- und Kulturerbes gesetzt, darunter der historische Kern der iranischen Stadt Yazd, eine venezianische Verteidigungsanlage in Italien, Kroatien und Montenegro und die japanische Insel Okinoshima. Die UNESCO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit dem Ziel der Förderung von Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Die Liste schützenswerter Stätten hat sich über die Jahre auf 1076 erweitert. Stätten, die in Gefahr sind, ihren Status zu verlieren, werden von der UNESCO auf eine rote Liste gesetzt.