13-jährige Radfahrerin bei Unfall mit Betonmischer getötet

Tragischer Verkehrsunfall im Ruhrgebiet: Ein 13-jähriges Mädchen ist am Montag in Mülheim an der Ruhr von einem Betonmischer tödlich verletzt worden. Der Lastwagenfahrer überseh die junge Radfahrerin offenbar beim Abbiegen, wie die Polizei in Essen mitteilte. Das Kind wurde an der Unfallstelle reanimiert, erlag aber wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.



Zweites Kind blieb nach Unfall unverletzt

Die 13-Jährige war laut Polizei mit einem gleichaltrigen Mädchen im Stadtteil Heißen auf einem kombinierten Fuß- und Radweg unterwegs, als sie von dem Betonmischer erfasst wurde. Das zweite Kind blieb unverletzt, erlitt aber wie der Fahrer einen Schock. Ein Notfallseelsorger nahm Kontakt mit den Angehörigen des Opfers auf. Auch die Rettungskräfte wurden fachmännisch betreut.