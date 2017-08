Der Zerstörer "John S. McCain" ist am Montag in der Nähe von Singapur mit einem Tanker zusammengestoßen, hier Archivaufnahmen des US-Kriegsschiffs. Die amerikanische Marine teilte mit, zehn Besatzungsmitglieder würden vermisst, fünf seien verletzt worden. Das Schiff war demnach auf dem Weg zu einem Routinebesuch nach Singapur, als sich die Kollision mit dem Tanker unter liberianischer Flagge ereignete. Die Rettungsaktion werde von der Marineschiffen aus Singapur unterstützt. Den Angaben zufolge soll das beschädigte Schiff aus eigener Kraft nach Singapur fahren. Die "John S. McCain" ist nach dem Vater und Großvater des US-Senators John McCain benannt. Beide dienten in der US-Marine als Admiräle. Das Schiff dient unter anderem der Raketenabwehr.