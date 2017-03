In Arizona kam ein Mann aus eigener Kraft nicht mehr aus einem Fluss heraus - zum Glück hat die Polizei vor Ort schon einige Actionfilme geguckt und weiß genau, was zu tun ist. Im malerischen Salt River im US-Bundesstaat Arizona klammert sich ein Mann schon seit Stunden verzweifelt fest. Starker Regen hat zu Überschwemmungen geführt und nun kommt er aus eigener Kraft nicht mehr an Land - und ins Wasser kann auch niemand. Zum Glück hat er es mit einer kompetenten und kreativen Polizeieinheit zu tun. Die Polizei von Mesa verfügt nicht nur über einen Helikopter, sondern auch über einen fähigen Piloten. So schwebt er mit dem Hubschrauber so lange über dem Mann, bis der es schafft, sich festzuhalten. So gelingt eine Rettung wie aus einem Actionfilm.