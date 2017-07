US-Fallschirmspringer retten deutsche Segler - Video zeigt spektakuläre Rettung

Ihr Ziel war Bremerhaven, nun treiben sie in einer Rettungsinsel auf dem offenen Meer vor der Küste Floridas. Doch Hilfe naht. Die US-Air-Force setzte am vergangenen Freitag Fallschirmspringer und Schlauchboote ein, um die beiden Deutschen zu bergen. Vater und Sohn, 48 und 66 Jahre alt, waren auf dem Weg von Jamaika an die deutsche Nordseeküste, als ihre Yacht rund 800 Kilometer vor Miami in Brand geriet. Mittels Satellitentelefon kontaktierten sie Verwandte in Deutschland, über die Gesellschaft für Schiffbrüchige ging der Notruf weiter in die USA. Etwa zeitgleich muss sich ein automatischer Alarmruf auf der in Flammen stehenden Yacht aktiviert und die US-Behören informiert haben. Die leiteten den Tanker Nord Nightingale in Richtung der Schiffbrüchigen. Die Fallschirmspringer brachten die Männer auf Schlauchbooten zum Tanker, von wo sie per Helikopter nach Orlando transportiert und medizinisch versorgt wurden. Der jüngere Mann erlitt schwere Brandverletzungen. Warum ihr Schiff in Flammen geriet, war am Dienstagnachmittag noch nicht bekannt.