Video soll Attentäter von Cambrils kurz vor Angriff zeigen

Diese Aufnahmen einer Überwachungskamera einer Tankstelle in der Nähe des südspanischen Orts Cambrils wurden am Mittwoch von der Tageszeitung Ara veröffentlicht. Auf den Bildern sollen drei der mutmaßlichen Attentäter zu sehen sein, die nur kurze Zeit später von der Polizei getötet wurden. Nach Angaben der katalanischen Tageszeitung waren die drei jungen Männer regelmäßig Kunden der Tankstelle. In der Kleinstadt Cambrils war eine Frau bei dem Anschlag ums Leben gekommen. Und die insgesamt fünf Angreifer wurden dort umgehend von der Polizei erschossen. Zu der Tat bekannte sich die Extremistenmiliz Islamischer Staat. Kurz zuvor hatte ein Anschlag in der Innenstadt von Barcelona stattgefunden, bei dem mindestens 15 Personen ihr Leben verloren. Und es gab Dutzende Verletzte. Die Ermittlungen rund um die Attentate laufen weiterhin auf Hochtouren. Und die Polizei hat bisher insgesamt vier der mutmaßlichen Extremisten gefasst. Acht sind tot. Bereits einen Tag vor den Anschlägen kam ein Imam bei einer Explosion ums Leben, der den Ermittlern zufolge der Chef der Gruppe war. Er starb demnach in einem Haus, in dem die Extremisten Bomben bauen wollten.