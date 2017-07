Plötzlich qualmt der Boden im mexikanischen "Pueblo Viejo" - zu deutsch "altes Dorf".





"An einer Stelle kam der Dampf raus und an der anderen Stelle so etwas wie Lava."





Anwohner beobachten das ungewöhnliche Geschehen.





"Es ist sehr warm da unten, der Boden ist heiß. Es hat dahinten angefangen und ist da lang gegangen, du kannst alles sehen, was brennt."





Die Polizei hat das Gelände abgesperrt, dass sich teilweise abgesenkt hat.

Nachts sieht man glühende Asche in der Dunkelheit.





Anwohner befürchten, dass es sich um die Geburt eines Vulkans handelt.





Sie haben Angst, dass sie umziehen müssen.





Wenn das ein Vulkan ist müssen wir umziehen.