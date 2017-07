In Kalifornien wüten weiter Waldbrände. Durch Hügeln von Santa Barbara County fraß sich am Wochenende ein Feuer, das bisher mehr als 5000 Hektar vernichtet hat, mehr als 7000 Fußballfelder. Acht Häuser konnte die Feuerwehr nicht mehr retten, Anwohner mussten ihr Zuhause zurücklassen. Bereits seit Monaten kommt es im Westen der USA immer wieder zu neuen Brandherden. Um den Flammen den Nährboden zu entziehen, schlugen Feuerwehrleute am Samstag Schneisen in den Wald. Laut Behörden ist auch in den kommenden Tagen mit heißem, trockenen Wetter zu rechnen.