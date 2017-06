Dutzende Menschen sterben bei Flucht vor Flammenhölle

Knapp mit dem Leben davon gekommen - diese Menschen in Portugal sind einer Flammenhölle entronnen. In der Bergregion Pedrogao Grande, rund 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon, tobt der möglicherweise schwerste Waldbrand in der Geschichte des Landes. Dutzende Menschen sind ums Leben gekommen, die Regierung sprach am Sonntagnachmittag von mehr als 60 Toten. Viele der Opfer in der Region seien auf der Flucht vor den Flammen in ihren Autos verbrannt, teilte das Innenministerium am Sonntag mit. Regierungschef Antonio Costa sprach nach einem Besuch in der Region von der größten Tragödie seit Jahren in Portugal. Das Feuer war am Samstag ausgebrochen, Hunderte Feuerwehrleute kämpften auch am Sonntag noch gegen die Flammen an. Die EU, Frankreich und Spanien boten Löschflugzeuge zur Unterstützung an oder schickten diese bereits auf den Weg. In der Region im Zentrum Portugals herrscht seit Tagen extreme Hitze. Die Polizei schloss nicht aus, dass ein Blitzschlag in einen Baum das Feuer verursacht hat. Starke Winde fachten die Flammen immer weiter an.