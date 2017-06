Frau überlebt fünf Tage in Autowrack - und wird von ihrer Familie gefunden

Vergangene Woche setzte sich Sharon Lee Leaming im US-Bundesstaat Washington in ihren Wagen und fuhr zum Ferienhaus ihrer Familie. Dort angekommen machte sie sich der Polizei zufolge wenig später aber wieder auf den Heimweg. Auf dem Highway kam die 70-Jährige dann von der Straße ab, ihr Auto stürzte rund 13 Meter eine Böschung herunter, wie der örtliche TV-Sender Kiro 7 berichtete. Der Wagen drückte sich demnach gegen einen Baum, Leaming wurde eingeklemmt und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Von der Straße aus war ihr Wagen zudem nicht sichtbar, wie ihre Nichte Kiro 7 später an der Unfallstelle erklären wird.

Durch ein Missverständnis bemerkte obendrein zunächst niemand das Unglück. "Ihre Kinder gingen davon aus, sie sei noch beim Ferienhaus und ihre Schwester am Ferienhaus wusste nicht, dass sie nicht wieder zu Hause angekommen war", sagte die Nichte. Erst am Donnerstag, zwei Tage nach dem Unfall, wurde sie dem Bericht zufolge vermisst gemeldet.

Zu diesem Zeitpunkt war die 70-Jährige immer noch bei Bewusstsein. Zwar konnte sie sich kaum bewegen, doch zum Glück hatte sie ein bisschen Wasser, ein paar Bananen und einen kleinen Vorrat Pop-Tarts bei sich im Wagen, wie ihre Nicht berichtete. Pop-Tarts sind in den USA beliebte, süße Gebäckplatten, die normalerweise im Toaster erhitzt werden.



Familienmitglieder finden Seniorin in Autowrack

Die Polizei und Helfer begannen mit einer großangelegten Suche, eine Auswertung der Handy-Daten der Frau grenzte das Gebiet etwas ein. Am Ende war es aber kein Beamter, der die Seniorin fand. Ihr Neffe Bob sei den Highway zu Fuß abgeschritten und habe bemerkt, dass an einer Stelle das Gras ungewöhnlich platt gedrückt sei. Gemeinsam mit einem weiteren Neffen der Dame stieg er den Abhang herunter und entdeckte das Wrack, so Kiro 7. Da waren bereits fünf Tage vergangen. Immer noch sei die Frau bei Bewusstsein und ansprechbar gewesen.



Die zur Hilfe gerufenen Rettungskräfte befreiten sie und flogen sie mit einem Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Dort befinde sie sich demnach trotz einiger Blessuren und einer Dehydrierung auf dem Wege der Besserung. In den sozialen Netzwerken kursiert ein Foto der Dame aus dem Krankenbett heraus. Familienmitglieder posteten auch ein Video der Rettungsaktion. Als der Hubschrauber abhebt hört man die Stimme einer Frau: "Das passiert, wenn die Familie nicht aufgibt."