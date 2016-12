Und der Baum brennt. Der Vatikan hat am Freitagabend die Weihnachtssaison eingeläutet, mit dem Erleuchten eines Weihnachtsbaums auf dem Petersplatz. Die Fichte misst in diesem Jahr stolze 25 Meter und stammt aus dem Norden Italiens, aus der Nähe von Trento. Gleichzeitig wurde damit die diesjährige Weihnachtskrippe vorgestellt, die von der Insel Malta stammt. Papst Franziskus war nicht dabei, er bereitete sich wohl auf den anstehenden hohen Feiertag vor. am 24. Dezember wird er im Vatikan die Mitternachtsmesse feiern, einen Tag später wendet er sich mit seinem Segen Urbi et Orbi an die Welt. Und auch in der griechischen Hauptstadt Athen geht es spätestens seit Freitag weihnachtlich zu. Auf dem Syntagma-Platz wurde ein Gestellt in Form eines Segelbootes erleuchtet, begleitet von einem Weihnachtskonzert. In Griechenland seit Jahrzehnten üblich: Weihnachtsboot statt Weihnachtsbaum. Athens Bürgermeister George Kaminis grüßte die Athener und kam dabei auch auf die viele Flüchtlinge zu sprechen, die seit Monaten in Griechenland festsitzen. GEORGE KAMINIS, BÜRGERMEISTER VON ATHEN "Wir feiern alle zusammen, ohne Ausnahme: Einwohner, Besucher und jene, die auf der Suche nach einem besseren Leben derzeit unfreiwillig in Athen sind." Weihnachten in Zeiten der Flüchtlingskrise, nicht die einzige Sorge des Landes. Auch das Ringen um die wirtschaftliche Zukunft Griechenlands wird die anstehenden Festtage begleiten. Denn gerade hat die Regierung die Forderungen ihrer Gläubiger nach weiteren Sparmaßnahmen nach 2018 zurückgewiesen. Im Schnitt haben die Griechen durch die bisherigen Sparmaßnahmen seit 2009 ein Drittel ihres Einkommens eingebüßt, Tausende haben ihre Arbeit verloren. Im September stand die Arbeitslosenquote bei 23,4 Prozent.