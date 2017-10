Zwei Jahre Bewährungsstrafe für Ex-Spion Werner Mauss

Auch bei der Urteilsverkündung am Donnerstag vor dem Landgericht Bochum hielt sich der ehemalige Geheimagent Werner Mauss bedeckt. Die Richter verurteilten ihn wegen Steuerhinterziehung zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Nach Überzeugung des Gerichts hatte Mauss in den Jahren 2002 bis 2011 Einkünfte in Höhe von 35 Millionen Euro erzielt, die er nicht angegeben hatte. Dabei habe sich nicht um Treuhandvermögen gehandelt, sondern um Vermögen, das dem Angeklagten zuzurechnen sei. Strafmildernd wurde angerechnet, dass Mauss im gleichen Zeitraum Aufwendungen in Höhe von 29 Millionen Euro gehabt haben soll. Damit habe sich seine Steuerschuld deutlich reduziert. Der Sprecher des Landgerichts Bochum, Volker Talarowski: "Es sind sämtliche Strafzumessungsgesichtspunkte zu berücksichtigen, wozu unter anderem auch das Alter des Angeklagten zählt. Der Angeklagte ist immerhin 77 Jahre alt, aber auch das, dass er bisher straffrei gelebt hat und auch ein angemessenes Lebenswerk erbracht hat." Mauss galt lange als einer der geheimnisvollsten Spione der Bundesrepublik. In den 1980er- und 90er-Jahren soll der Privatdetektiv an vielen geheimen Operationen beteiligt gewesen sein, unter anderem an einer versuchten Befreiung der Deutschen Brigitte Schoene in Kolumbien. Nach eigenen Angaben ist Werner Mauss 1940 in Essen geboren und wurde zum Diplom-Landwirt ausgebildet. Später wurde Mauss nach eigener Darstellung Kriminalsachverständiger.