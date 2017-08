Hurrikan "Harvey": Texas benötigt über 125 Milliarden Dollar von US-Regierung

Texas braucht nach Einschätzung von Gouverneur Greg Abbott womöglich mehr als 125 Milliarden US-Dollar von der Regierung für den Wiederaufbau nach den verheerenden Überschwemmungen. Angesichts der Größe des betroffenen Gebietes, unter anderem in der Metropole Houston, könnten 125 Milliarden nicht ausreichend sein, sagte Abbott am Mittwoch. Diese Summe war 2005 nach dem Hurrikan "Katrina" zur Verfügung gestellt worden, der damals unter anderem New Orleans zerstörte. Der jetzige Sturm "Harvey" hat in Texas tagelang zu sintflutartigen Regenfällen und Überflutungen geführt. Mindestens 25 Menschen starben durch die Überschwemmungen, 17 werden noch vermisst. Zehntausende mussten in Notunterkünfte ausweichen. Es war der stärkste Hurrikan in Texas seit mehr als 50 Jahren. Mittlerweile hat er sich abgeschwächt, bedroht dafür aber andere US-Bundesstaaten wie Louisiana.